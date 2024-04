Bonsoir ! Bienvenue a toustes sur lgbetises, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et lesbien.

Ce soir on se retrouve comme d’habitude avec Nouy, et nos invité.es de ce soir sont Jade et Elvire.

On va commencer par l’horoscope de nouy en espérant qu’il éclaire nos consciences, pour enchainer sur une discussion sur les lesbiennes et plus particulièrement l’identité butch et finir avec une review de film/série de nouy.