LGBeTises – blabla queer de rentrée

Bonsoir ! Binevenue à toustes sur lgbetises on se retrouve pour une heure de comérage intensif… et c’’est tout!

Ce soir on est avec Nouy, juste en famille quoi…

Aujourd’hui on va pouvoir reprofiter de l’horoscope hyper instructif de Nouy, on va rager ensemble sur notre nouveau gouvernement de gros clowns et j’aimerais aborder surtout la thématique de la pma, on va parler de “biphobie” (à défaut d’avoir trouvé un meilleur mot) ou en tout cas des problématiques qui se posent dans le cadre de la bisexualité, et j’aimerais discuter de l’affaire autour d’Imane Khelif.

On finira sur les reviews de séries de nouy !

L’été a été bien mouvementé en terme de scandales politiques, et c’est pas prêt de s’arreter… entre les élections du petit roi macron, l’affaire Pélicot, les mobilisations et la résistance en Martinique, Kanaky, en ce moment l’affaire P Diddy qui incrimine a peu près tout le système hollywoodien dans des SALES histoire…

Pas assez de temps pour parler de toutes ces choses là mais c’est IMPORTANT.

Personnellement je pense pas etre capable de parler de l’affaire P Diddy mais je vous invite à vous y intéresser parce que je pense qu’on est en train d’assister à la chute d’Hollywood… il était temps et juste pour donner un avant gout de l’affaire : iles epstein core

Aussi petit mot d’entrée de jeu, l’année dernière quand on a commencé l’émission, le génocide en Palestine tel qu’on le voit maintenant venait de commencer. Je rappelle que l‘établissement de colonies israéliennes, y compris à Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan, a débuté dès 1967, mais s’est accéléré à partir de 1977 et l’arrivée du Likoud au pouvoir.

Maintenant israel attaque aussi le Liban donc grosse pensée aussi aux libanaixes.

Beaucoup de conflits, guerres et génocides toujours au Congo, au Soudan, en Haiti, en Ukraine… aussi en Kanaky, Martinique et tous les territoires que la France considère comme francais que quand ça les arrange

Continuez à vous éduquer, savoir les choses c’est une forme de pouvoir importante.

Voilà.



Amour, gloire et beauté à toustes, bonne écoute <3

Ps : si vous êtes queer, sur Angers et que vous souhaitez témoigner sur n’importe quel sujet d’un point de vue intersectionnel sur votre vécu, n’hésitez pas à contater Charly sur @ipad.___.kid (3x _) et Nouy sur @n0u1ll3 sur instagram <3