« Avant de débuter cette lecture, sachez que je vous propose si ce n’est vous impose, une façon de lire ces écrits. Tenir cet objet entre vos mains en ayant la volonté de le lire, ne doit pas, s’apparenter à une simple

lecture.

Vous devez poser avec, performer avec, éblouir avec, séduire avec.

Ou bien utiliser cet objet pour soutenir un vase, comme l’ensemble des livres présents chez les Kardashians.

Toute lecture aux toilettes est proscrite. Je vous l’interdit formellement. Je refuse que mes proses soient associées à ce que vous effectuez dans vos latrines. Il en est hors de question.

Salope à Moustache n’a pas pour vocation de finir comme ce numéro d’octobre 2016 de Paris Match, relatant les détails du cambriolage de Kim Kardashian (West, à l’époque).

C’est à dire, vieux, poussiéreux, et sur lus, n’ayant qu’un seul désir, être recyclé.

Pour cette lecture, plusieurs options s’offrent à vous, elles ne sont pas exhaustives et je vous invite à m’en proposer de nouvelles. Drames et élégances sont de rigueur. Je vous recommande fortement de lireSalope à Moustache l’après midi ou en début de soirée.

Il paraîtrait que cela stimule le collagène, d’après un récent poste de Paris Hilton sur Instagram.

Peu importe si le soleil se dénude ou que les cieux inondent, la météo n’a pas son

importance ici.La quintessence du chic serait de déguster un Cosmopolitan pour accompagner cette lecture.

Iel est inutile de continuer de lire la suite si vous faites votre Cosmopolitain dans un autre verre qu’un verre à cocktail, mes mots ne sont pas fait pour votre manque de raffinement.Vogue à la main, coincée par des doigts bagués sur-manucurés. Prélassé.e sur un divan en velours, ou bien sur un lit à baldaquin fait de draps en satin de polyester, rose dragés, dans la (dé)mesure du possible. Une orgie de coussins et d’étoffes vous confortant

pour ce moment mélodramatique. »

– salope a moustache

Bienvenue a tous.tes sur LGBetises, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et artistique.

Aujourd’hui, nous accueillons Samantha, étudiante aux beaux arts d’Angers, pour une discussion autour de son mémoire de 5ème année.