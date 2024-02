Bonsoir ! Bienvenue a toustes sur lgbetises, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et politique.

On va commencer par l’horoscope toujours très fiable de nouy, suivi d’une lecture performée du texte d’aly et izeo. On pourra ensuite avoir une discussion autour de la transmasculinité et plus précisément sur les notions de racisme et de différences sociales qui jouent sur un parcours de transition/ de personne transgenre, pour finir avec les reviews de séries de nouy.