noir.e et non binaire

Bonsoir ! Binevenue à toustes sur lgbetises on se retrouve pour une heure de comérage intensif, nonbinaire et noir !

Ce soir on est avec Nouy, Esmé, Désiré et Charly pour discuter de l’identité non binaire, et plus spécifiquement d’un point de vue racisé, noir.

C’est un secret pour personne qu’on est dans une grosse période de montée du fascisme, avec beaucoup de conflits liés à la colonisation avec le génocide d’israel sur la Palestine, au Congo, les émeutes en Kanaky, la guerre civile au Soudan, la crise en Haïti… beaucoup de choses se passent en même temps partout dans le monde, les médias manipulent les informations, banalisent le racisme et font passer des révoltes, des résistances et des émeutes pour des actes “dépolitisés”, l’état passe des lois ultra racistes et met en avant des personnages politiques très transphobes…



Au programme dans cette émission : horoscope et review de séries de Nouy, discussions autour de l’identité non binaire, de la non mixité racisée et de blacklove.

prenez soin de vous, bonne écoute !

lien du google doc avec des ressources pour s’informer et soutenir la Palestine, le Congo, le Sudan, Haïti, le Yemen, Hawaï et le Liban ! Stay safe <3

https://docs.google.com/document/d/1S_EA9f7buyt680AWZIwP0-IFj1qbVFdzT0ZBtGeAVv4/mobilebasic

https://youtu.be/UIL9cR-K_Fo