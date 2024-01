Bonsoir à toustes, bienvenue sur LGBeTIses, on se retrouve pour une heure de commérage intensif et artistique.

Pour ce soir, Baptiste nous as concocté un cocktail d’icônes queer et de cinéma, Nouy va nous éclairer avec son horoscope et ses reviews de séries et Charly voulais proposer une discussion autour de l’idée que être queer rend artiste.