Blabla entre queers polonais

Bonsoir et bienvenue à toustes sur Lgbetises, on se retrouve ce soir pour une heure de comérage intensif et polonais.

C’est une édition un peu spéciale; on enregistre l’émission en Pologne où je suis en erasmus, à l’université du pape.

Pas de Nouy au menu ce soir, donc il n’y aura pas d’horoscope, mais on va vous faire une petite review de pièce de théâtre à la fin.



Ce soir je suis avec Julek, étudiant aux beaux arts de Cracovie en scénographie, pour parler de politique polonaise.

On vous propose de faire le point sur ce que l’extrême droite (PIS), au pouvoir en Pologne depuis une dizaine/quinzaine d’années, à pu faire dans le pays, et présenter ce contexte politique très différent de la France.

A la suite des élection récentes au pays, à quoi s’attendre ?

A quoi ressemble la pride dans un pays où l’hostilité envers les personnes queers est systémique ?

Bonne écoute !