Les Kings d’Angers… Attention danger

Bonsoir ! Bienvenue à toustes sur LGBTises, on se retrouve ce soir pour 1heure de comérage intensif, en compagnie de Kings !

Ce soir, Nouy, Emma et Charly sont accompagné.es de Disco Medusae, Julio et Cehoe ; Drag kings de la scène Angevine.

Au menu ce soir, une petite histoire de l’art du drag king, des discussions autour de cet art, l’expérience personnelle des invités et des masculinités.

Bonne écoute !

PS : Quelques Kings cités pendant l’émission si vous souhaitez voir ça : Florence Hines (citée pendant la petite histoire du king), Judas la vidange, Levo Evolove, Charlie d’Emilio, Nezar Al Hiyam -> à retrouver sur les réseaux sociaux 🙂