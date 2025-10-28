Playlist pour LGBeTiser

Bonsoir, et bienvenue à toustes sur LGBeTises !
Au programme de cette émission de rentrée, Nouy nous propose son horoscope mensuel toujours aussi précis et révélateur, et on accueille Emma, notre nouvelleaux membre !
On vous propose une émission d’écoute musicale, avec des commentaires et des analyses sur notre sélection.
Des gros bisous,
Bonne écoute !
Nouy, Emma et Charly 🙂
Playlist :
j'aime mon pays > Sexy sushi
marra marre marre, 2013 /
mon casque > Theodora
MEGA BBL, 2025 /
Le môme > Ptite soeur, Neophron, FEMTOGO
PRETTU DOLLCORPSE, 2025 /
Blade bird > Oklou
Choke enough, 2025 /
El judeiro > Rita Indiana
El judeiro, 2010 /
little dark age > MGMT
little dark age, 2017 /
candy > claudia Valentina
CV1*, 2025 /
any other way > jackie shane
Any other way, 1962 /