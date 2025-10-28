Playlist pour LGBeTiser

Bonsoir, et bienvenue à toustes sur LGBeTises !

Au programme de cette émission de rentrée, Nouy nous propose son horoscope mensuel toujours aussi précis et révélateur, et on accueille Emma, notre nouvelleaux membre !

On vous propose une émission d’écoute musicale, avec des commentaires et des analyses sur notre sélection.

Des gros bisous,

Bonne écoute !

Nouy, Emma et Charly 🙂