Publié le par LGBeTises

Playlist pour LGBeTiser

Bonsoir, et bienvenue à toustes sur LGBeTises !

Au programme de cette émission de rentrée, Nouy nous propose son horoscope mensuel toujours aussi précis et révélateur, et on accueille Emma, notre nouvelleaux membre !

On vous propose une émission d’écoute musicale, avec des commentaires et des analyses sur notre sélection.

Des gros bisous,

Bonne écoute !

Nouy, Emma et Charly 🙂

Playlist :

j'aime mon pays > Sexy sushi
marra marre marre, 2013 /

mon casque > Theodora
MEGA BBL, 2025 /

Le môme > Ptite soeur, Neophron, FEMTOGO
PRETTU DOLLCORPSE, 2025 /

Blade bird > Oklou
Choke enough, 2025 /

El judeiro > Rita Indiana
El judeiro, 2010 /

little dark age > MGMT
little dark age, 2017 /

candy > claudia Valentina
CV1*, 2025 /

any other way > jackie shane
Any other way, 1962 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.