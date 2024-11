Kinky LGBeTises…

Bonsoir et bienveue à toustes sur lgbetises, ce soir on se retrouve pr 1h de comérage intensif et KINKY.

Aujourd’hui nous sommes en la compagnie de Thomas, designer et architecte qui travaille sur la question des kinks dans la communauté queer au travers des ambiances et objets mais aussi par un regard historique.

Au programme on retrouve l’horoscope, toujours très vrai, de Nouy, une discussion sur les kinks, les pratiques, l’histoire de la communauté kinky et des discussion sur ce sujet et la review d’un film faite par Nouy.

Prenez soin de vous,

amour <3