Union Étudiante et restitution d’œuvres spoliés par les Beaux-arts

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Léo Métayer et Maëva Rossignol, porte paroles du nouveau syndicat l’Union Etudiante. On va parler avec eux de la genèse de cette nouvelle force syndicale étudiante et de leur projet.

Ensuite on accueillera Anne Esnault, directrice des musées de la ville d’Angers, pour parler de 3 œuvres restituées à une famille juive 80 ans après la Seconde Guerre mondiale.

Comme tous les lundis, on a notre duo de choc : Anne-Lise et sa capsule positive, et Hermine et son portrait