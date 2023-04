Un syndicat enseignant et Figura Théâtre

Au programme de ce soir, on accueille Eric Boyer, professeur et représentant syndical au sein de la SNES-FSU 49 pour évoquer les dernières annonces d’Emmanuel Macron et notamment sur l’augmentation des salaires des enseignants.

Dans une deuxième partie d’émission, on reçoit 4 comédiens et comédiennes, Orane Palmieri, Grégoire Le Stradic, Zélie Thareaut et Pierre Berthé, pour discuter de leur nouvelle compagnie de théâtre, Figura Théâtre.

Comme tous les mardis, vous aurez aussi l’occasion d’écouter un reportage de la FRAP, à propos d’une création artistique et musicale en Mayenne. On entendra également un nouveau portrait de service civique, celui de Florent !

Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble !