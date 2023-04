Emmaüs et Projection du film Enfants de Malheur

Au programme de ce soir, on accueille Jean Rousseau, ancien président d’Emmaus France et d’Emmaus international qui viendra nous parler de l’inauguration des nouveaux ateliers de tri sur Angers le vendredi 12 mai à 10h. On parlera également d’économie circulaire avec lui ce soir.

Dans une deuxième partie d’émission, on reçoit deux invités : Olivier Perret et Bernard Moreau de l’association Quasar pour discuter du film documentaire “Enfant de malheur, le calvaire des exilés LGBTI+”.

Comme tous les mercredi, vous aurez aussi l’occasion d’écouter la chronique ciné d’Isabelle et pour terminer l’émission c’est avec les Folies Angevines que nous avons rendez-vous !

Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble !