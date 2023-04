La brasserie Penrose et le Printemps des folies

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Anne Beaulieu, présidente des folies angevines, et Marieme, coordinatrice des ateliers que l’association propose. On va parler avec elles du printemps des folies, le festival des folies angevines, du 2 mai au 9 juillet.

Ensuite on accueillera Antoine et Guillaume, fondateurs de la structure coopérative Penrose, qui compte une brasserie artisanale et une champignonnière à Beaucouzé.

On aura également le plaisir d’écouter la chronique politique de Loïc et un portrait d’un volontaire en service civique dans le maine et loire