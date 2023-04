Journée de la Non-Violence Educative et Toc Toque

Au programme de ce soir, on aura le plaisir d’écouter une rediffusion d’une interview de Caroline Brard et Adrien De Sa, traiteurs pour l’entreprise Toc Toque qui promeut une alimentation locale et biologique.

Dans une deuxième partie d’émission, on écoutera une interview autour de la non-violence éducative.

Pour finir cette émission en beauté, comme chaque jeudi, nous accueillerons dans le studio nos deux chroniqueurs hebdomadaires, Loïc et Louis.

Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble !