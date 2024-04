Bastien passe Au Micro !

Au sommaire de ce 29 avril !

On parle de foot aujourd’hui ! Au Micro, c’est un concours organisé par Canal + pour recruter un nouveau commentateur pour la saison. Bastien Rivron est Segréen et en parallèle de son boulot dans un supermarché, il commente les match du SCO pour Oxygène Radio. Il est arrivé dans le Top12 de ce concours là… en attendant la suite !

« De chair et de fer : vivre et lutter dans une société validiste« . C’est le titre de l’ouvrage de Charlotte Puiseux, qui était a Angers il y a quelques semaines dans le cadre du mois du genre. Elisa l’a rencontré alors on en parle dans le sous marin

Evidemment, vous retrouverez la chronique de Thomas qui nous parle ce soir des orages de neige