Que s’est-il passé à Angers cette semaine ? Les actualités angevines, c’est à retrouver dans la revue de presse d’Eline d’Angers Villactu, après sommaire.

Le festival Rives de blues and co revient du 2 au 4 mai prochain, on en parle avec Jean-Claude Lizee, l’organisateur du festival.

Et puis, on parle des silences à bord du Sous-Marin, avec le magazine Dialogos et le podcast Les Silences.

Elisa de la rédac’ a été à la rencontre du dessinateur de presse iranien, Mana Neyestani, réfugiée politique en France depuis 2011. Une interview traduite par Louise, à écouter, juste avant, le reportage de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire.

Un reportage qui nous emmène cette semaine dans le quartier de Bellevue à Nantes, pour un projet de renouvellement urbain au cœur des débats.