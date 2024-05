Des lycéens organisent le Procès du sexisme

Pas si grave, le premier album de l’angevin Nerlov est enfin sorti. Hugo l’a reçu au micro de Radio Campus Angers dans l’émission Starting Block et on l’écoute juste après la chronique européenne.

Une chronique européenne qui nous emmène au plein cœur du grand débat… Camille revient sur les trois informations importantes de ces élections européennes.

Et puis en fin de Sous-Marin, on s’intéresse au Procès du sexisme. Un événement organisé par des lycéens et FACE Maine et Loire, au Quai, mercredi 29 mai.