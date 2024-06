Aupinard en exclu !

Au sommaire de ce 4 juin dans votre sous marin !

On vous en parlait hier, nous sommes allés avec Martin aux 3 éléphants, festival Lavallois, ou Martin a pu discuter en exclu avec Aupinard. On revient sur son parcours et ses deux nouveaux sons sortis la semaine dernière.

Quelle avenir pour les pharmacie ? L’union des syndicats des pharmaciens d’officine avait appelé à la grève jeudi dernier. Une grève bien suivi par la profession. Denis Macé, président départemental de la fédération des syndicat pharmaceutique de France réponds à nos questions !

A quelques jours des élections européennes, vous avez pu voir fleurir près d’une quarantaine de panneaux électoraux. ET oui, 38 listes sont candidates ! Alors qui sont ces petits partis ? Comment financent-ils leur campagne ? Quelles sont leurs idées ? Camille nous décrypte tout ça !

Alors c’est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles !