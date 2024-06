Au sommaire de ce 03 juin !

La Grande Aventure d’Entreprendre, c’est LE rendez-vous incontournable de la CCI du Maine et Loire. Ca se passe demain mardi 4 juin et on en parle avec Mathilde Blanchard, élue à la CCI du Maine et Loire !

Le passage de la Flamme Olympique à Angers a été vécue par beaucoup comme une sorte de grande caravane publicitaire… C’est l’occasion qu’a trouvé France Palestine Solidarité 49 pour montrer son soutient à Rafah et aux palestiniens. Martin a assisté à la scene, il nous raconte.

Pendant tous le mois de juin, nous accueillons en stage avec nous Victor, qui nous fera un flash info quotidien !

Et en fin d’émission, on vous fera découvrir, comme chaque jour, un projet candidat du budget participatif d’Angers. Aujourd’hui, c’est le projet 7, Un Ilot de Fraicheur près de la place de la Fraternité !