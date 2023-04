Les Z’Eclectiques et l’exposition Confluence

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Justine et Capucine, respectivement service civique aux actions culturelles des ZEC et alternante à la com. On va parler avec elles de la collection printemps du festival les ZEC léctiques qui commence ce soir et qui va durer tout le we.

Ensuite on écoutera une interview réalisée par Pauline. Elle a discuté avec Pierre Antoine Pluquet, photographe qui présente l’exposition Confluence, sur les zones humides.

Comme tous les mercredis on aura le plaisir d’accueillir Isabelle pour sa chronique cinéma, et cette semaine on aura aussi Adam d’Infoscope et Akex des folies angevines pour finir l’émission dans la rigolade.