Les Choses Sauvages et l’association Provident’ielles

Au programme de ce soir, on a le plaisir de recevoir dans le studio Choses Sauvages, un jeune groupe québécois. On aura l’occasion de les écouter en live dans notre émission et joueront sur scène ce soir à 21h au Garage.

Nous écouterons ensuite un reportage de la Frap autour du programme de recherche ODySéÎles, qui a pour but de mesurer et prévenir la montée des eaux sur l’Île d’Yeu.

En deuxième partie d’émission, on reçoit Nathalie Lecouffe, ambassadrice de l’association providentielles sur le territoire angevin. Elle sera là pour nous parler de cette association entièrement dédiée aux femmes.

Pour finir cette émission, on écoutera un reportage d’Hugo autour du concours national de jeunes talents du bar au coeur du CFA Pierre Cointreau de la CCI du Maine et Loire.

Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble !