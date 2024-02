Une action anti-pub menée à Angers

Le mouvement Extinction Rebellion a organisé une action anti-pub, samedi dernier, à Angers. En compagnie de Greenpeace et de Justice Climatique 49, ils appellent à réduire drastiquement le nombre de panneaux publicitaires dans l’agglomération. On en parle avec les représentants, en seconde partie d’émission.

Un marathon en jonglant. Tous les premiers vendredis du mois, Johan Swartvagher raconte ses péripéties qui vont l’amener à parcourir 42,195 km en jonglant. Le podcast s’appelle “En Finir” et on avait reçu son créateur, il y a quelques semaines. On réécoute son interview, en fin de Soum’.

Mais d’abord côté chronique : pas de flash sport ce soir, mais c’était un week-end encore bien décevant pour le sport angevin. Thomas, de son côté, nous parle de la nouvelle intelligence artificielle d’Open Ai, capable de générer des vidéos. Et puis on écoutera un reportage de la Frap, avec un atelier d’immersion dans la Sarthe pour prévenir du dérèglement climatique.