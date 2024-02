Philippe Broix, le nouveau président de l’Université angevine du temps libre

Deux chroniques au programme du Soum’ de ce soir : Camille lance les sujets autour des élections européennes qui se dérouleront au mois de juin. Et puis, Bob Marley : One Love… Le film retrace la vie du roi du reggae. Pierre nous le raconte, en chansons… On en parle juste après le sommaire.

Un nouveau président à la tête de l’Université angevine du temps libre. L’UATL, un acteur incontournable de la vie active des seniors. Hugo reçoit dans le Sous-Marin, Philippe Broix, nouvellement élu.

33 millions de Français victimes d’une cyber-attaque. Début février, deux tiers payant sont les cibles d’une attaque historique. Parmi les données dérobées, les numéros de sécurité sociale de la moitié des français. On éclaircit le sujet en fin d’émission avec Jérémie Pogeant.