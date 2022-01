Un Sous-Marin culturel: un weekend de cinéma et un prix littéraire

54 heures pour réaliser un film court – Une mission impossible pour certains et certaines, mais sûrement pas pour François Gobert et Quentin Ménard, co-fondateurs de Cinéma Sprint. Sofia les a reçus tous les deux dans le Sous-Marin ce soir, ils nous ont tout expliqué sur la prochaine édition de Cinéma Sprint, l’hackathon pour les amateur.ices de cinéma qui aura lieu du 21 au 23 janvier dans le cadre du festival Premiers Plans.

Sophie s’est entretenue avec Delphine Robillard, bibliothécaire à Montreuil-Juigné et Joëlle Nicolas, médiatrice culturelle pour Cézam 49. Elles nous parlé du Prix du Roman Cézam, et plus spécialement du prix du public.

Pour finir, Sofia a réalisé un reportage pour Murmures France sur Toit à Moi. Active à Angers et dans plusieurs villes en France, cette association œuvre pour l’hébergement et la réinsertion professionnelle et sociale des personnes en grande précarité.