Fil rouge musical et menstruel pour le Sous-Marin du mercredi

Le cap de notre Sous-Marin de ce mercredi a été spécialement musical ! Sophie a reçu Nicolas, Gwenael, Olivier et Sandrine du Groupe-Zur (Zone Utopiquement Reconstituée). Ils et elle nous ont dévoilé leur dernière création de cinéma vivant, Vento, qui sera accueillie sur scène au Chabada le 26 et 27 janvier, dans le cadre du festival cinématographique Premiers Plans. Sandrine a également évoqué les prochains projets du Groupe-Zur.

Un deuxième fil rouge de notre route ce soir – et c’est vraiment le cas de dire rouge – ce sont les menstruations. Cloé du Planning Familial 49 est venue présenter sa chronique hebdomadaire, consacrée au tabou des règles. Sofia a également proposé une chronique sur l’endométriose, une maladie chronique qui touche 1 personne menstruée sur 10 en France.

Rebecca était à la technique et Sofia à l’animation.