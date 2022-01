Crise de l’accès au logement à Angers et sonorités multiples avec Gatica

Notre Sous-Marin s’est transformé en vaisseau spatial : on a reçu Alice, Léo et Sylvie du collectif La Grande Ourse et du Droit au Logement 49. Un an après l’expulsion du squat de La Grande Ourse , une manifestation festive est organisée samedi 22 janvier à 16h30 au Jardin du Mail, pour dénoncer la situation de crise de l’accès au logement à Angers, et l’inaction des politiques publiques locales.

Germain nous vient des Folies Angevines pour la chronique humoristique du lundi !

Sophie a pu échanger avec l’artiste Gatica ! D’abord chanteuse dans plusieurs groupes, son parcours se retrace sur scène, où elle chante son premier EP mais aussi de nouvelles chansons. Sa musique aux sonorités latines et pleine d’énergie est à retrouver à l’Espace Longuenée jeudi 27 janvier à 20h30.

En conclusion, on vous propose un nouvel épisode de la série Penser Local, réalisée par les radios de la FRAP. Cette fois-ci, c’est Michel Sourget d’AlterNantes a rencontré Roland Lehoucq, astrophysicien à l’Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’univers et président du festival Les Utopiales. Il nous propose une réflexion sur la notion du local d’un point de vue scientifique.