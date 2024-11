Solidarité femmes 49 : des femmes engagées contre les violences sexistes et sexuelles

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Aujourd’hui c’est la journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, une marche est prévue à Angers ce soir !

Emeric était avec des membres de l’association Solidarité femmes 49 vendredi dernier. Il a assisté à la conception des affiches qui vont être brandi ce soir.

J’étais moi-même tout à l’heure avec Maéva et Candice, travailleuses sociales dans les locaux de l’association. On a échangé autour de leur rôle dans l’association et sur cette journée particulière !

Depuis quelques semaines, les plans sociaux tombent. Notre deuxième invité dans le Sous-Marin est Maxime Turc. Il est le délégué général de l’UIMM Maine-et-Loire. On fait le bilan de l’industrie dans les Pays de la Loire.

Simon est avec nous pour le Flash sport !

Lilou nous parle du “sport santé” : le sport comme outil thérapeutique.

On est ravi d’être avec vous pour cette nouvelle émission ! Allez, c’est parti, le Sous-Marin lève les voiles.