Risque d’inondations : Quelles solutions à Angers ?

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Jean-Paul Pavillon est notre premier invité. Il est maire des Ponts-de-Cé et Vice-président d’Angers Loire Métropole, chargé du Cycle de l’eau, de la Gestion des milieux aquatiques et de la Prévention des inondations. Quels sont les outils face au risque d’inondations à Angers et ses alentours ? Il nous répond.

Alors que la journée des droits de l’enfant était tout juste la semaine dernière, l’ASE, l’aide sociale à l’enfance, est dans un état critique. Les chiffres sont alarmants : 40% des jeunes SDF de moins de 25 ans sont issus de l’aide sociale à l’enfance … La protection de l’enfance en danger ? On répond à cette question avec Jean-Louis Deshaies et Sylvie Moreau, deux personnes qui ont pu côtoyer de près cette institution et spécialistes des droits des enfants.

Guerre au Soudan : on a rencontré des réfugiés soudanais.

On a la chance d’avoir deux chroniqueurs qu’on retrouve en fin d’émission :

Nicolas nous parle de TR 909 : instrument phare de la musique électro !

Thomas, enfin, explique dans le Sous-Marin les dernières mesures de Joe Biden avant la transmission du pouvoir !