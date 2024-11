Rythme signé et Maloya : rythme et improvisation

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Isabelle nous présente sa chronique cinéma ! On parle d’Emilia Perez, le film de Jacques Audiard, dans la course aux Oscars …

Héloïse est de retour pour son agenda culturelle !

Café Frappé et le Joker’s propose une expérience unique le 2 décembre à 20h30. Les musiciens de Café Frappé et leur invitée Audrey K, partageront la scène. Une musique percussive, puissante, vibrante, se crée en live avec le Rythme Signé … Audrey K propose des chansons du Maloya, un genre musical venu de La Réunion. Pierre Charrier de Café Frappé et Audrey K sont les invités du Sous Marin !

Audrey K nous interprète Fanal !

Théo Beutier nous présente son documentaire « Angers Comedy Club : l’humour au cœur d’une famille« . Ce documentaire nous plonge dans les coulisses de cette salle de spectacle et donne la parole aux humoristes et aux membres de l’association.

Lutte contre les violences faites aux femmes : « Penser locale : un enjeu de société », l’émission de la FRAP nous présente Citad’elles, sur l’île de Nantes, un lieu qui vient en aide aux femmes.