Elections professionnelles : faites entendre vos voix !

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

-Cela fait plus de mille jours que la Russie a envahi l’Ukraine. Pertes humaines, armements : on fait le Point avec Paolo.

-Si vous êtes salarié.e d’une Très petite entreprise (TPE) ou salarié.e d’un particulier employeur : vous pouvez faire entendre votre voix et voter du 25 novembre au 9 décembre. On reçoit dans le Sous-Marin Etienne Mater, membre de la CGT Maine et Loire et candidat sur la liste CGT.

-On en parlait hier dans le Sous-Marin, Emeric s’est rendu hier soir à la place du ralliement pour la commémoration des personnes transgenres assassinées ou qui se sont suicidées l’année passée, à l’occasion de la journée du souvenir trans.

-On retrouve Eline pour Angers Villactu un partenariat avec Radio Campus Angers.