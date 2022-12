Projet Total en Ouganda et le service SAJE

Ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Pauline Tétillon, co-présidente de l’association Survie France, pour parler d’un désastre écologique et social. L’entreprise Totalénergies a pour projet de créer un oléoduc qui traverse la Tanzanie et l’Ouganda. Des associations se sont unies pour luttent contre ce projet, dont Survie, que nous recevons ce soir.

Nous accueillons également Maxime Maroleau, accompagnant éducatif et social dans le service SAJE (Service d’accompagnement de jour externalisé) de l’association Adapei 49. On discute de ce dispositif qui accompagne à l’autonomie et à l’indépendance des personnes en situation de handicap.

Côté chronique, comme tous les lundis, on a le plaisir d’accueillir Anne-Lise pour sa capsule positive et Hermine pour son nouveau portrait !