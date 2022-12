Luttes contre les violences faites aux femmes et boycott du mondial

Au programme ce soir, on accueille l’union régionale solidarité femme. Cette association compile depuis 2014 les données chiffrées d’associations et de partenaires dans toute la région autour des violences faites aux femmes. Le rapport annuel a été publié il y a deux semaines, on en parler avec Tifanny Roudier, chargée de mission au sein de l’association. C’est elle qui a compilé toutes ces données chiffrées.

En deuxième partie d’émission, on accueille Anya et Paloma, du collectif Carton Rouge 49. Ce collectif milite à travers toute la France pour sensibiliser les citoyens et citoyennes aux conditions de travail des ouvriers étrangers au Qatar. L’occasion de questionner le boycott de la coupe du monde de football qui s’y passe en ce moment même.

C’est également le retour de la team du mercredi ! Adam d’Infoscope sera avec nous. On accueillera également Isabelle et sa chronique ciné et Cécile, élève humoriste aux folies angevines !