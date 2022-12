Chants féministes & noël éco-responsable

Au programme ce soir, on accueille des étudiantes de l’UCO qui organisent ce mardi 13 décembre un marché de Noël éco-responsable. L’occasion de questionner avec elle notre rapport à la consommation et au neuf en cette période de fête.

On accueillera également l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs. Cette association, avec laquelle Radio Campus Angers à le plaisir d‘être partenaire, se mobilise tous les jours pour défendre les droits des femmes et les soutenir dans leurs luttes. Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec la maison de quartier Jean Vilars, un « coeur de femme » s’est réuni pour chanter sur les marches de la Bourse du travail.

Vous entendrez également la chronique de Loic et le premier reportage de Sixtine !