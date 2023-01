Radio G x Radio Campus : Premiers Plans, l’accessibilité et le cinéma

Et oui changement de programme ce soir sur les ondes de Radio Campus Angers et Radio G ! Pas de Sous-marin, pas de Topette, mais un émission commune pour revenir sur cette semaine intense, remplie de films, de découvertes et de cinéma !

Au programme de votre émission spéciale, on parle cinéma et accessibilité ! Premiers Plans s’est terminé en grande pompe et tout le monde est unanime. Après deux ans de galère, le coeur du festival bat de nouveau comme jamais ! 68 000 entrées ! Des chiffres records après ceux de l’année dernière qui atteignaient à peine les 45 000 spectateurs…

Alors ? Qui peuplaient ces magnifiques fauteuils rouges ? Comment Premiers Plans a-t-il pensé son festival pour permettre à toutes et à tous de profiter de cette semaine de 7ème art ?

On en parle avec Cinéma Parlant, qui mets en avant le cinéma à Monplaisir, quartier prioritaire de la ville.

On aura également le plaisir de découvrir comment le cinéma se pense et se renouvelle pour permettre aux personnes en situation de handicap, quels qu’ils soient, d’accéder à la culture et notamment aux salles obscures. Alice a rencontré les nantais du collectif T’Cap il y a quelques jours…

Amélie, stagiaire à Radio G nous emmènera visiter le centre des congrès avec une personne en fauteuil roulant ; vous plongerez en immersion dans un séance sensorielle, une projection parfaite pour la radio puisque le film nous est proposé en audio description. Enfin, nous terminerons par un portrait d’hermine, qui était sensée nous présentera le film Frantz, projeté pendant le festival mais qui finalement nous a fait une petite surprise…

Vous avez le programme, on est ensemble pendant 1h, ce soir !

Un grand merci à toute l’équipe de Radio Campus Angers et Radio G! pour cette collaboration !