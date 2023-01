Premiers Plans : Rachid Hami et musiques de films !

Ce soir, on continue de vous proposer des contenus liés au Festival Premiers Plans. Vous pourrez découvrir le travail de deux compositeurs de musiques de films, Béatrice Thiriet et Frédéric Alvarez. Ils faisaient une Masterclass ce matin, Musique et Cinéma.

Ce sera aussi l’occasion d’écouter 3 critiques de films en compétition. Nos cérémonies par Pierre, un bénévole de la radio ; Tengo suenos eléctricos par mon collègue Augustin et Fifi par Nicolas, de chez Radio G !

Je n’oublie pas non plus la traditionnelle chronique de Loïc, comme tous les jeudis soirs.