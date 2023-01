Sandrine Kiberlain et Mixité dans l’industrie

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Isaïe HELIAS, chef du projet ETOILE, qui vise à promouvoir une nouvelle orientation. Une orientation qui se veut plus inclusive et égalitaire. On discutera avec lui de la place des femmes dans l’industrie et plus largement, dans les filières scientifiques et techniques.

Vous pourrez ensuite écouter une interview de Sandrine Kiberlain. Avec Alice, on a eu la chance de la rencontrer dans le cadre du festival Premiers Plans.

Mathilde nous proposera une critique de film et comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule Penser locale de la FRAP.