Okina : la question du genre dans la culture japonaise

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui

-Le mois de mars est le mois du genre à l’université d’Angers. Pour l’occasion, vous pouvez retrouver une vaste programmation de conférences, spectacles, ciné-débats et bien plus encore. Le Sous-Marin est ravi de recevoir en première partie d’émission Maxime Kurvers. Il est metteur en scène d’un spectacle interprétant la pièce japonaise traditionnelle Okina. Dans son spectacle, il interroge la place de la femme, les stéréotypes de genre dans la culture japonaise, le sacré et le mythe.

-En deuxième partie, nous avons une interview réalisée par Mathilde avec Gurshad Shaheman. L’artiste franco-iranien vient parler de sa pièce « Les Forteresses ».

-Et comme tous les mardis, nous retrouvons Philippe pour sa chronique sur la croissance économique et Simon pour le flash sport.

Nous sommes ravis d’être avec vous , j’espère que vous êtes prêts !