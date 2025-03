Mayotte : « Il suffit de compter les tombes »

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Nous recevons Hadjija d’ Angers Solidarité Mayotte, qui revient de Mayotte justement. Nous allons revenir ensemble sur l’évolution de la situation sur place, trois mois après le passage du cyclone Chido sur l’île.

d’ qui revient de Mayotte justement. Nous allons revenir ensemble sur l’évolution de la situation sur place, trois mois après le passage du cyclone sur l’île. En deuxième partie d’émission, nous recevons des membres du RAAF, le Réseau Angevin Antifasciste, pour revenir sur la subsistance de l’Alvarium qui étend ses tentacules sur la campagne angevine, comme à Chalonnes.

Pour les chroniques :

Héloïse est avec nous pour son agenda culturel de la semaine.

est avec nous pour son agenda culturel de la semaine. Isabelle vient nous parler du Printemps du cinéma, qui débute ce dimanche partout en France.

Et enfin, pour terminer l’émission, Lisa s’est rendue à la tour Saint-Aubin où l’association Up Up and Away présente Octoéchos. Elle nous raconte l’histoire de la rencontre entre une création sonore contemporaine et un monument historique.