Les ressourceries se mobilisent contre la Fast fashion

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui

– Avec moi dans le Studio, Lilou, pour une chronique sur le port du voile en France dans le milieu du sport.

– Vendredi dernier, c’était la date anniversaire de la loi anti fast-fashion. Adoptée à l’Assemblée nationale, elle attend d’être étudiée au Sénat. Pour l’occasion, le collectif Stop-Fast Fashion s’est mobilisé pour interpeller les sénateurs et pour demander un examen plus rapide. Dans le Maine et Loire, huit organisations ont décidé d’envoyer une lettre aux sénateurs du département pour accélérer les choses. Avec nous dans le Sous-Marin, nous recevons des représentants de ces associations.

– La semaine dernière, la team Campus était présente aux Assises du Journalisme à Tours. Julien était avec Antone de Radio U et ils ont rencontré Justine Reix et Stéphanie Perez toutes deux journalistes. On vous propose d’écouter ces deux interviews dans le Sous-Marin en deuxième partie.

– Pour terminer la virée , on vous propose un reportage de la FRAP. La Fédération des Radios Associatives des Pays de la Loire. Michel Sourget, d’Alternantes FM, s’est rendu au M.A.T, une structure d’art contemporain en milieu rural qui se trouve à égale distance de Nantes et d’Angers.