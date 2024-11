Mieux consommer pour «Sauver l’humanité»

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Le reportage de Julien : Les aménagements faits par la ville d’Angers depuis 20 ans et la mise en place de vélos prêtés sont-ils à la hauteur ?

On reçoit CinéLégende : une association de cinéma engagée sur les sujets de société à travers le cinéma. Focus sur leur évènement : “Sauver l’humanité, à l’épreuve du Cosmos”. On se questionne dans le Sous-Marin sur la place des Hommes sur la planète Terre. Philippe Parrain, Président, et Isabelle de Villars sont nos invités.

Notre deuxième invité nous parle de « Galeries Recyclettes » : c’est un marché solidaire du réemploi, de la seconde main et du zéro déchet aux Ponts de Cé. Comment faire son shopping avant Noël tout en donnant du sens à ses achats ? On tente de répondre à cette question avec Catherine Allereau !

Et pour terminer l’émission, on écoute “Penser local : un enjeu de société”, l’émission des Radios associatives des Pays de la Loire. Ils nous présentent un jardin pas comme les autres : un lieu de découverte et de préservation végétale à la Roche-sur-Yon.