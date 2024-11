La COP29 à Bakou : quelles mesures pour le changement climatique ?

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

On a la chance d’avoir deux chroniqueurs aujourd’hui. Paolo nous explique l’Accord de libre-échange avec le Mercosur : objet de la mobilisation des agriculteurs.

Et Lilou pour sa première chronique, nous parle du Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité !

On a la chance de recevoir dans le Sous-Marin Renaud Bonnel, secrétaire et membre du bureau de Fresque pour le climat. On parle de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan.

François et Sandra arrivent tout droit de Bogota ! Elle journaliste, lui DJ, on parle avec eux de leur vie colombienne dans le Sous-Marin !