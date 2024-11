La Topette : Les dessous des enquêtes

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Focus sur les élections américaines ! On écoute le reportage d’ Emeric : il s’est rendu mercredi dernier à la Bibliothèque anglophone d’Angers. Il nous raconte l’annonce des résultats.

Thomas nous fait le bilan de ces élections présidentielles !

Serge Bardy milite pour la Terramation : le fait de transformer son corps en compost après la mort. Marion s’est entretenue avec lui.

On écoute un reportage de la FRAP sur la boutique « Joujou ». C’est une boutique solidaire qui a vu le jour il y a 3 ans.

Et pour terminer, on vous propose la présentation du dernier numéro de » La Topette » et les dessous de leurs enquêtes avec Julien Collinet, cofondateur du journal d’investigation dans le Maine et Loire. Il était avec nous le 17 octobre dernier pour le pédalo.

Et en fin d’émission, on retrouve Simon pour le flash sport !