Les secrets du chateau d’Angers et musiques contemporaines

En première partie nous recevons Gwennaelle Du Couëdic, directrice de l’agence de projets artistiques UP UP AND AWAY pour parler du concert de Leoni Leoni, Todesangst Ausstehen et Gildas Bouchaud. C’est ce samedi 18 mars à la galerie d’arts V12.

En deuxième partie d’émission, Pauline notre ancienne stagiaire a rencontré Emma Fonteneau, chargée de la communication digitale au château d’Angers. Ensemble, elles vont nous révéler les secrets du château.