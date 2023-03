Pepina & Christine Bard dans le sous-marin

Ce soir on vous présente Pépina ! En plein coeur d’Angers, cet espace offre un espace de travail partagé pour tous les métiers créatifs : menuisiers, photographe, céramiste, cuisinières : vous êtes tous les bienvenus. On en parle avec Victor et Emmanuel, deux des trois fondateurs.

Restez bien avec nous pour la suite parce qu’en deuxième partie d’émission, nous recevons Christine Bard. Prof d’histoire contemporaine de l’université d’Angers, spécialisée dans l’histoire des femmes et du genre. Nous présenterons avec elle le musée des féminismes. Porté par l’université d’Angers, le premier musée consacré à l’histoire de ces mouvements sociaux ouvrira ses portes en 2027 au cœur de la BU de Belle Beille !

On entendra également la chronique d’Alice qui dresse le portrait de Vivian Maier, une des plus grandes photographes du XXe siècle.