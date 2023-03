Festival super et Avaas

Au programme de ce soir, on reçoit Lucile Page, graphiste, illustratrice et présidente de l’association super super qui viendra nous parler du festival super, un festival angevin de la création graphique et de l’imprimé qui aura lieu le samedi 1er avril de 10h à 19h en entrée libre.

Dans une deuxième partie d’émission, c’est une interview faite par Augustin qu’on aura le plaisir d’écouter autour d’ Avaas, une association d’accompagnement des victimes d’abus sexuels.

Côté chroniques, on retrouvera évidemment Isabelle et sa chronique ciné et pour travailler un peu nos zygomatiques en fin d’émission, on accueillera les folies angevines qui nous parleront de cross fit !

Restez avec nous, le Sous-Marin traverse l’océan pendant 1h ce soir !