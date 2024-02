Les masculinités sont-elles biologiques ?

53 fermetures de classes ! Voilà ce qui attends les écoles du Maine et Loire à la rentrée de septembre 2024… La fédération des parents d’élèves du 49 se mobilise et on accueille son co-président et son administratrice tout de suite dans le Sous-Marin !

Les masculinité sont-elles d’origine biologique ? C’est la question à laquelle la professeure nantaise Patricia Lemarchand va tenter de répondre ce soir à l’occasion du mois du genre de l’Université d’Angers. On parle avec elle de l’état de la recherche biomédicale sur les différences hommes/femmes !

On écoutera également un reportage Penser Local en partenariat avec la FRAP, la fédération des radios associatives en pays de la loire ! Aujourd’hui direction Pornic, avec une association qui permet aux enfants de s’initier aux métiers de l’artisanat…

Mais tout de suite, on commence par la chronique de Ben, d’Infoscope alors.. ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin met les voiles !