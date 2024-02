Ça Chauffe dans le Sous-Marin

On commence le Soum’ de ce mercredi avec une sortie cinéma. Isabelle nous parle du film « L’empire », réalisé par le Nordiste Bruno Dumont.

Du 4 au 10 mars, le festival de théâtre Ça Chauffe revient à Mûrs-Erigné et pour la première fois aux Ponts-de-Cé. On reçoit ce soir dans le Sous-Marin, Charlotte Taron, coordinatrice du festival et Emma Audichon, assistante à la programmation du centre culturel Jean-Carmet ; l’occasion de parler de la programmation et des engagements de Ça Chauffe.

Yamê, l’artiste français propulsé aux sommets de la musique mondiale avec son titre « Bécane ». Il affole les compteurs grâce au réseau social Tiktok… Mais, à Radio Campus Angers, ce ne sont pas les chiffres qui nous intéressent, mais bien son dernier projet… Et nos amis de Radio Campus Tours ont eu la chance de rencontrer l’artiste la semaine dernière. On écoute l’interview de Yamê, en fin d’émission.