Les Hérons math le son, un festival proche d’Angers

Et si on parlait de sexualité? Le sujet semble intime et tabou, mais la parole est ce qui, bien souvent, permet de prévenir les violences. On parle ce jeudi soir d’éducation sexuelle, avec le Planning Familial.

Nous recevons en deuxième partie d’émission les Hérons math le son, un Festival de musique allant du rock à la musique électronique. Il a lieu samedi 2 mars à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Connaissez vous Use-it? C’est un réseau de cartes touristiques alternatif. A Nantes, Depuis 2015, l’association Salut Monde édite la carte-guide «USE-IT Nantes», réactualisée chaque année. Un reportage de Prun signé Esteban Pinna

Mais d’abord, comme tous les jeudis soirs. On débute le Sous-Marin avec la traditionnelle revue de presse d’Angers Villactu. Eline revient sur les informations marquantes de l’actualité angevine…