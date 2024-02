La nouvelle présidente de l’UA nous répond ! Françoise Grolleau est dans le Sous-Marin

5 minutes : c’est le temps consacré à la situation dans la bande de Gaza par 46 JT de TF1 et France 2 entre le 4 et le 15 février et analysés par l’équipe d‘Arrêt Sur Image et son red chef Daniel Schneidermann. Alors quelle est la situation dans la bande de Gaza ? Quel traitement de l’actualité gazaoui dans le reste de la presse ? On en parle avec des membres de l’association France Palestine Solidarité…

L’université d’Angers connait sa nouvelle présidente : Françoise Grolleau prend la suite de Christian Robledo à la tête de l’université publique angevine. Quelle orientation ? quelle politique ? Comment négocier avec le ministère pour augmenter la dotation par étudiant la plus faible de France ? Françoise Grolleau est notre invitée à partir de 18h30 !

Sans oublier la chronique sport d’Alex !